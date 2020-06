Prendi i prodotti simbolo dello street food made in Usa, aggiungi un bel po’ di zucchero e mischia ogni cosa con tanto piccante. Inserendo tutto sul più importante portale online di video hard, PornHub. E’ la “ricetta scandalo” scelta per Selene e Malena, i due nuovi panini da orgasmo targati “Mezzocolpo”, il pub di Corso Italia 185, a Pontecagnano Faiano. Le nuove creazioni proseguono il progetto fra foodporn e tradizione “estremizzando” il tutto: ad hamburger e cotoletta di pollo, infatti, vengono uniti il gelato e i donuts, le classiche ciambelle americane, per creare un mix inimmaginabile fra dolce e salato. Un’idea estrema, che fa discutere. Così come divide la campagna promozionale lanciata per i nuovi prodotti: “Je t’aime… moi non plus” è la colonna sonora del video pubblicato sul web, il frame di circa 40 secondi immortala in un’atmosfera vintage i due panini intenti a fare l’amore, in un mix d’immagini che si mescolano per rappresentare il messaggio dell’iniziativa. Concetto che diventa ancora più forte buttando un occhio a dove il video è stato pubblicato: “Mezzocolpo”, infatti, ha scelto PornHub, il più importante portale mondiale di diffusione di filmati hard per promuovere Selene e Malena. Un’idea che sta facendo discutere. Così come i sapori dei due panini chiamati così in onore delle star italiane del porno: Selene ha segnato gli anni Novanta nel settore, quando i video viaggiavano ancora sulle Vhs, mentre Malena è diventata la stella negli ultimi anni, da quando il porno è diventato definitivamente un “affare” per internet. Adesso i loro nomi vengono associati a due panini e al loro video che sta già dividendo l’opinione pubblica.

La scelta di utilizzare gusti così diversi fra loro e di lanciare una campagna promozionale così estrema viene giustificata così dal titolare di “Mezzocolpo”, Pasquale D’Andria: «Ho avuto quest’idea di associare due estremi in cucina come il salato e il dolce per questi nuovi panini rivoluzionari», spiega. «Ho riproposto un concetto classico americano del food: unire dei prodotti che sembrano “incompatibili”. Chi avrebbe mai pensato di poter mangiare un hamburger accompagnato dal gelato?». E l’idea di Pasquale D’Andria, poi, è diventata realtà: «Desideravo lanciare in modo ugualmente estremo i nuovi nati della nostra cucina. Ho trasmesso questo mio desiderio all’agenzia “Dimensione Pubblicità” che l’ha sviluppato: è stato trovato un modo innovativo e allo stesso tempo estremo di lanciare questi prodotti, proprio come desideravo. E i primi risultati gia si vedono: tanti clienti, e non solo, mi stanno chiedendo il link del video su PornHub. Il frame, inoltre, sarà lanciato anche sulle nostre pagine social».