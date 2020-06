Vincere per rialzare la testa. Salernitana-Cremonese è la sfida che apre la 31esima giornata di serie B. I granata non possono sbagliare. Ventura conferma il 3-5-2 ma con tante novità di formazione: in difesa ci sono Karo e Migliorini, in mezzo al campo Di Tacchio è riconfermato ma nel ruolo di mezzala, con Dziczek e Maistro a completare la cerniera centrale. Davanti c’è Giannetti in coppia con Djuric.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Maistro, Dziczek, Di Tacchio, Lopez; Djuric, Giannetti.

In panchina: Vannucchi, Billong, Curcio, Cerci, Jallow, Kiyine, Capezzi, Aya, Akpa Akpro, Heurtaux, Gondo. Allenatore. Ventura CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Bianchetti, Terranova, Ravanelli; Zortea, Arini, Gustafson, Valzania, Mogos; Celar, Ciofani.

In panchina: Volpe, Claiton, Gaetano, Palombi, Castagnetti, Crescenzi, Kingsley, Ceravolo, Parigini. Allenatore. Bisoli Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze (Assistenti: Di Gioia-Dei Giudici. Quarto uomo: Michele Di Cairano).