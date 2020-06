Costa carissima a Cristiano Lombardi l’espulsione rimediata nel finale di match con la Cremonese. Per l’esterno sono due i turni di stop, saltando così le sfide con Juve Stabia ed Ascoli. Stangata anche per Salvatore Avallone, punito con due turni di squalifica per “ avere, al 52° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria al quale rivolgeva espressioni offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Un turno di stop invece per Bisoli, espulso proprio dopo la lite a bordo campo con Avallone, condannata anche da Ventura nel post partita.

