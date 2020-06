“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver rinnovato l’accordo con il difensore classe ’96 Valerio Mantovani fino alla stagione 2020/2021 con opzione per ulteriori tre anni. La Società comunica altresì di aver raggiunto l’accordo per l’estensione del contratto fino al 31 agosto 2020 con i calciatori Alessio Cerci, Thomas Heurtaux, Daniele Lazzari e Stefano Russo”. Scrive così la Salernitana confermando quanto anticipato ieri da Gian Piero Ventura. La novità è per Mantovani: per il difensore romano arriva il rinnovo e la possibilità di opzione per un nuovo triennale.

