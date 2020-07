Una fascia speciale, quella che il capitano della Salernitana indosserà domani. Per celebrare la prima partita ufficiale casalinga, proprio contro lo Stabia, giocata nell’aprile 1920, infatti, l’Associazione 19 Giugno 1919 ha pensato all’iniziativa che sarebbe dovuta coincidere proprio con il derby contro le Vespe, inizialmente in programma il 15 aprile, prima che il covid-19 fermasse il campionato. Poco male, perché la fascia sarà ugualmente indossata domani sera.

“14 Marzo 1920, la Salernitana gioca la sua prima partita ufficiale sul campo di Piazza D’Armi contro lo Stabia.

La gara viene sospesa al termine del primo tempo per le avverse condizioni meteo e rigiocata l’11 Aprile dinanzi a un pubblico numeroso. Cento anni dopo, il 15 Aprile 2020 la Salernitana avrebbe affrontato nuovamente le vespe sul proprio campo, ma anche stavolta come un déjà vu, la gara è stata rinviata al 3 Luglio per l’avvento del Covid-19.

Per ricordare l’importante avvenimento, su iniziativa dell’Associazione Culturale 19 Giugno 1919, la Salernitana scenderà in campo con una fascia da Capitano celebrativa, in memoria della prima gara”.