Gian Piero Ventura suona la carica. Il tecnico della Salernitana chiede i tre punti nella sfida con la Juve Stabia. “La squadra ha capito: la vittoria è prioritaria con la Juve Stabia. Abbiamo lasciato un po’ di punti per strada e dobbiamo recuperarli. L’ambizione di avere un po’ di spazio è stata cancellata dalla pausa che ci ha reso un po’ dimessi. Però ora abbiamo l’occasione del derby, per dare delle risposte e risollevare la nostra classifica. Serve una vittoria anche per liberarci mentalmente, per togliere l’ansia e andare ad Ascoli più tranquilli. Abbiamo sognato, ora hanno ingoiato amaro e vogliono riprendersi”.

Il tecnico granata non si fida però della Juve Stabia. “Non sarà facile contro una squadra che aveva un bonus gigantesco che ha dimezzato. Oltre al derby affronteremo una squadra affamata di punti, con la bava alla bocca. Abbiamo voglia di fare bene, tanto dipenderà da noi”.

Il tecnico della Salernitana annuncia l’utilizzo a mezzo servizio di Cicerelli, Djuric e Cerci, portando tanti dubbi di formazione ma con le ambizioni di classifica. “Vogliamo continuare a crescere, vogliamo la lode: siamo sul 6 ma da qui ad agosto possiamo prenderci la lode”.