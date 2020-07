Lodevole iniziativa intrapresa dai gruppi ultras del direttivo “Salerno”, che in queste ore hanno diffuso sul web un video per sensibilizzare le persone ad aiutare la famiglia di un bambino salernitano, Mattia, in una battaglia molto delicata per la vita.

Come già accaduto in passato per altri figli della città di Salerno (e non solo), gli ultras della Salernitana hanno dimostrato enorme sensibilità, raccogliendo l’invito dei più bisognosi al fine di aiutarli. La solidarietà, soprattutto verso i più piccoli, è sempre stata una tematica cara agli ultras della Curva Sud Siberiano, che dopo aver destinato fondi ai bambini africani di Iringa, in Tanzania, per la costruzione di un asilo che porta il nome “Salerno”, e dopo aver dimostrato vicinanza alle famiglie di Armandino, Francesco Pio, Samuele ma anche a quelle del piccolo Genny di Pagani ed a Nina, bambina di Venezia affetta da glicogenosi, sono scesi in campo per una nuova battaglia. Dalla propria pagina Facebook, “Salerno – A difesa della nostra città“, il direttivo composto dai gruppi Nucleo Storico, Nuova Guardia, Frangia Kaotika, I.G.U.S. e Prigionieri di una fede, ha diffuso un videomessaggio in cui il padre del piccolo Mattia, insieme ai responsabili dei gruppi organizzati, chiede un aiuto alla città di Salerno e alla sua provincia. Sempre sulla pagina web, è stato diffuso un breve comunicato in cui il direttivo “Salerno” invita tutti gli ultras granata, unitamente a coloro i quali si sentano d’appoggiare l’iniziativa, a non lasciare sola la famiglia dello sfortunato Mattia, bambino di 9 anni al quale è stata diagnosticata al Santobono-Pausilipon di Napoli una Leucemia linfoblastica acuta a cellule T.

Come già accaduto per la raccolta in favore dell’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, gli ultras dell’ippocampo hanno messo a disposizione di chi vorrà aiutare Mattia e la sua famiglia, il link della piattaforma Gofundme, per destinare offerte libere sul conto della famiglia del bambino salernitano.

Di seguito, la nota degli ultras dal titolo “Al fianco di Mattia” ed il link per poter accedere alla piattaforma e dare il proprio contributo economico in questa importante battaglia:

La malattia è sempre difficile e quando ad essere malato è un bambino la situazione è ancora più grave e difficoltosa, perché tutta la famiglia si “ammala” riversando tutte le attenzioni su di lui e, pertanto è importante creare delle situazioni di normalità e tranquillità e fare in modo che il periodo di ricovero e, più in generale di cura, possa essere affrontato con la consapevolezza di non essere soli.

Mattia è un bambino, un figlio della nostra città, e come tutti i bambini dovrebbe e vorrebbe giocare, pensare al proprio futuro immaginando di coronare i propri sogni così come fanno i bambini scoprendo man mano le gioie e le meraviglie della vita.

Mattia, che non ha ancora 10 anni, però, è risultato affetto da leucemia linfoblastica acuta a cellule T diagnosticata presso l’azienda ospedaliera Santobono- Pausilipon di Napoli e, pertanto, ha iniziato le cure secondo il protocollo nazionale “HIGH RISK” AIEOP-BFM LLA 2017.

MATTIA HA BISOGNO DI NOI!!!!

E NOI come gruppi ULTRAS della Salernitana abbiamo deciso di aiutare Mattia e la Sua meravigliosa famiglia, aderendo con entusiasmo ad una causa sicuramente nobile su ESPRESSA richiesta della famiglia.

Mattia ha bisogno del nostro aiuto e di tutti quelli che vorranno aiutare Lui e la Sua famiglia che, con grande forza amore e dignità, sta combattendo ogni giorno per trovare la forza di andare avanti.

Mattia è un bambino forte un vero EROE e noi non vogliamo essere da meno e intendiamo partecipare, con grande coinvolgimento emotivo, ad una raccolta fondi a Lui dedicata sulla piattaforma GOFUNDME che vedrà come beneficiario dei fondi raccolti SOLO ED ESCLUSIVAMENTE il papà Antonio che ha dato la disponibilità ad essere nominato beneficiario unico e ci ha espressamente autorizzato ad effettuare tale raccolta.

Chiediamo l’aiuto di TUTTI perché solo con l’aiuto di tutti i sogni e le imprese si realizzano.

In nessun modo Noi potremo gestire i fondi raccolti che saranno nella TOTALE disponibilità della famiglia che potranno utilizzare tali fondi per gli usi che riterranno più opportuni e necessari.

NESSUNO è autorizzato a chiedere soldi per tale iniziativa e chi volesse contribuire potrà farlo versando esclusivamente sulla citata piattaforma a questo link https://www.gofundme.com/f/gli-ultras-a-fianco-di-mattia

FORZA MATTIA NON MOLLARE MAI. Il nostro augurio e quello di tutti è di rivederti presto sorridere spensieratamente, di portarti con noi in curva a cantare e gioire e quel giorno sarà per noi il giorno PIU’ BELLO ed EMOZIONANTE.

fonte foto: pagina Fb “Salerno-A difesa della nostra città”