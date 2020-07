Con la ripresa dei campionati di serie A e serie B a porte chiuse, in piena emergenza sanitaria Covid-19, tante tifoserie hanno chiesto garanzie circa i rimborsi degli abbonamenti della stagione 2019/20. In serie C, il torneo è stato invece “chiuso” in anticipo, con l’assegnazione delle tre promozioni di Monza, Vicenza e Reggina in cadetteria, lasciando però l’appendice della post season per decretare la quarta promossa in serie B e le squadre destinate invece alla retrocessione in interregionale.

A Reggio Emilia, gli ultras della Reggiana appartenenti al gruppo “Teste Quadre“, hanno diramato in queste ore un comunicato proprio sulla vicenda rimborsi dei titoli d’ingresso. Il cuore pulsante della curva Sud emiliana, ha dichiarato di voler rinunciare al rimborso, come atto d’amore verso i colori granata, per dare un contributo al sodalizio che ha (ri)portato nome e marchio alla neonata Reggio Audace, club nato dalle ceneri del fallimento della precedente società.

Di seguito, la breve nota diffusa sui canali ufficiali dei social network dagli ultrà della Reggiana:

“In merito alla possibilità di chiedere un rimborso dell’abbonamento della stagione 2019/20, noi delle Teste Quadre abbiamo deciso che non approfitteremo di questa opportunità. Questo per dare un nostro, seppur modesto, contributo alla società A.C. Reggiana 1919. Non obblighiamo nessuno a seguire la nostra linea, anche se auspichiamo che in tanti replichino il nostro gesto. Il nostro obiettivo rimane quello di ritrovarci TUTTI INSIEME nel posto che più amiamo al mondo: LA NOSTRA CURVA SUD“.