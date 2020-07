Salernitana-Juve Stabia è il derby verità. La squadra granata deve vincere per preservare l’ottavo posto in classifica. Ventura vara il 3-4-1-2 con Kiyine alle spalle del tandem Gondo-Jallow. In difesa c’è Jaroszynski, così come Migliorini e Aya. In mezzo al campo conferme per Di Tacchio e Dziczek, con Akpa Akpro nell’insolito ruolo di esterno destro.

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Curcio; Kiyine; Gondo, Jallow. A disp. Vannucchi, Russo, Billong, Lopez, Cerci, Capezzi, Djuric, Giannetti, Cicerelli, Maistro, Heurtaux. Allenatore: Ventura

JUVE STABIA (3-4-3): Provedel; Vitiello, Troest, Allievi; Elia, Calvano, Calò, Mallamo; Canotto, Forte, Cissé. In panchina: D. Russo, Ricci, Melara, Di Mariano, Rossi, Bifulco, Izco, Addae, Mastalli, Fazio, Mezavilla, Tonucci. Allenatore: Caserta

ARBITRO: Francesco Fourneau di Roma 1 (assistenti: Fiore e Pagliardini – IV uomo: Illuzzi)