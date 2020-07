Rinvigorito dal successo ottenuto lo scorso 3 luglio sul campo del Cosenza, l’Ascoli s’appresta ad ospitare la Salernitana nel match di venerdì sera al “Del Duca”. Lo zoccolo duro del tifo ascolano, che aveva “caricato” la squadra nelle scorse settimane a suon di comunicati e striscioni, aveva chiamato a raccolta tutto il popolo bianconero per incitare i calciatori prima del match contro i granata.

Nonostante il successo ottenuto in terra calabrese, infatti, i marchigiani guidati da Davide Dionigi sono ancora nella parte calda della classifica e sperano di conquistare punti pesanti per uscire dalla zona playout e centrare la salvezza diretta, obiettivo stagionale prefissato dalla dirigenza picena. Il gruppo Ultras 1898, cuore pulsante del tifo bianconero, dopo aver affisso lo striscione “Con il coltello tra i denti, tornate vincenti” alla vigilia della sfida del “San Vito-Marulla”, aveva diffuso una nota sui propri canali social in vista della partita contro la Salernitana. Un corteo programmato per giovedì 9 luglio, alle ore 21, per far sentire la propria vicinanza alla squadra in una fase delicatissima del torneo cadetto. L’iniziativa aveva subito raccolto tanti consensi da parte dell’appassionato popolo marchigiano – peraltro in ottimi rapporti con quello granata (clicca qui per leggere la notizia) – ma sono stati gli stessi promotori dell’iniziativa a fare retromarcia. Di seguito, ecco la nota diffusa in queste ore dal gruppo ascolano Ultras 1898, nella quale si spiegano i motivi dell’annullamento del corteo:

La passione per l’Ascoli corre veloce, incendia le folle e viaggia più veloce di questo 2020 (ahinoi) contingentato. Il nostro richiamo alla tifoseria per giovedì, per far sentire la nostra vicinanza alla squadra, ha immediatamente trovato migliaia di adesioni. Se in una situazione normale tutto questo avrebbe galvanizzato sia noi che la squadra, ci troviamo nella paradossale situazione che il nostro appuntamento ha messo in allerta le autorità cittadine e sanitarie, che hanno cerchiato in rosso l’iniziativa per l’impossibilità di mantenere le distanze di sicurezza. Da più parti ci è pervenuta la richiesta di annullare l’evento. Con sommo dispiacere, per il nostro senso civico e di responsabilità ci troviamo costretti a disdire l’incontro.