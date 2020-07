Una favola e tanti disegni per far comprendere il Coronavirus ai più piccoli. Come spiegare ai bambini cosa è successo durante l’emergenza Covid-19? E perché si deve indossare la mascherina? Nasce da queste due semplici ma fondamentali domande “Il solletico del Re”, racconto illustrato breve, intuitivo e divertente, che ha lo scopo di aiutare i genitori a offrire ai bambini una spiegazione a tutto quello che è successo durante i mesi di quarantena, per chiarire l’importanza di indossare la mascherina e aiutare i più piccoli a recepire questi messaggi con serenità e allegria senza ansie e paure. Per Michela Masucci, psicologa, psicoterapeuta, e autrice del blog MammaGo, oltre che del libro, “è sempre difficile dover immaginare i propri figli costretti con una mascherina sul volto, ma soprattutto capire come aiutarli a comprendere le nuove regole da rispettare e le nuove modalità di relazione e abitudini che si sono venute a creare. Raccontare storie è una strategia molto efficace dal punto di vista psicologico ed emotivo, ed è così che ho iniziato a scrivere questo racconto, principalmente per mia figlia di due anni e mezzo, e per spiegarle cosa stava succedendo e perché”.

Da qui l’idea di usare una storia leggera e divertente, adatta alla sua età, e in grado di diventare strumento nelle mani dei tanti genitori alle prese con le stesse difficoltà. Essendo diretta ai bambini, il solletico del Re non poteva non essere accompagnato da una serie di illustrazioni coinvolgenti, colorate, rappresentative, nate dalla mano di Elisa Macciocchi, sociologa, appassionata d’arte, ambientalista e presidente di Legambiente Salerno. “Il solletico del Re”, che presto sarà pubblicato in sette lingue straniere, narra così le vicende di Virus, appunto un Re “pasticcione” che per divertirsi combina diversi guai, mettendo a serio rischio la salute della città, che solo l’intervento di una magica fatina potrà salvare. Parte del ricavato (il libro è in vendita sul portale “you can print” all’indirizzo https://www.youcanprint.it/fiction-per-ragazzi-fumetti-e-romanzi-illustrati-generale/il-solletico-del-re-9788831680097.html), sarà donato per l’acquisto di materiale lodico-pefagocigo ai minori ospiti dei centri antiviolenza gestiti dall’Associazione “Differenza Donna Ong”, mentre la stampa del libro verrà compensata piantumando degli alberi in città in compagnia del circolo Legambiente Salerno “Orizzonti”.