Una settimana fa definì il ciclo ravvicinato delle ultime cinque gare come stimolante. Gian Piero Ventura non cambia idea alla vigilia di Salernitana-Cittadella, sfida da non sbagliare per una squadra granata vogliosa di riscatto dopo il ko di Ascoli.

“Domani ci aspetta una partita difficile contro una squadra che l’anno scorso ha sfiorato la Serie A. Anche quest’anno il Cittadella ha fatto un campionato sopra le righe e saremo chiamati a fare del nostro meglio in una gara sicuramente complessa”. Queste le parole del tecnico granata Gian Piero Ventura alla vigilia della sfida con il Cittadella pubblicate sul sito web del club.

Il tecnico granata ha quindi concluso: “La squadra sta continuando a lavorare bene, c’è tanta voglia di fare e di riscattare la sconfitta di Ascoli. Ci aspettiamo tutti risposte importanti a partire da domani in questo senso”.