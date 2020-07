Nella sede dell’associazione nazionale Carabinieri “Salvo D’Acquisto” di Salerno si è tenuto un incontro sulla prospettiva di formare anche in città un nucleo di protezione civile nell’ambito dell’associazione. A relazionare è stato invitato il cav. Marino Franzone, coordinatore regionale del nucleo volontariato e di protezione civile dell”Anc che con il segretario Francesco Agliata hanno illustrato le fasi per organizzare la struttura. In conclusione il presidente ha dichiarato che ci sono buone prospettive per un traguardo soddisfacente grazie anche all’opera della locale sezione Anc presieduta da Gennaro Guerrasio.

