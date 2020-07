Una vittoria pesantissima. Salernitana-Cittadella 4-1 permette alla squadra granata di rientrare in zona playoff. Il gol di Gondo, la doppietta di Lombardi e la prodezza finale di Kiyine trascinano i campani, bravi nel comandare la partita senza lasciare mai al Cittadella la possibilità di poter gestire il match. I granata ritornano con questo successo al settimo posto a quota 50 punti.

La partita parte su ritmi lenti ma alla prima accelerata la Salernitana passa: angolo di Curcio, colpo di testa di Di Tacchio che sbatte sul palo ma sulla ribattuta Gondo mette dentro il gol del vantaggio. La Salernitana gestisce il vantaggio senza patemi e al 32’ trova il raddoppio: Migliorini lancia lungo per Gondo, incomprensione fra Frare e Paleari che permette a Lombardi di centrare la porta in rovesciata. Alla prima indecisione difensiva però il Cittadella riapre la partita: Gargiulo impatta di testa un corner di Vita e fulmina Micai. La partita si accende, con la Salernitana che potrebbe allungare ma Heurtaux a botta sicura colpisce il palo. Ancora più clamorosa è l’occasione che Maistro cestina in maniera clamorosa, provando il pallonetto a pochi passi da Paleari.

Nel secondo tempo la Salernitana non lascia spiragli al Cittadella e si accende con i guizzi di Curcio e Cicerelli. L’esterno ex Paganese è straordinario nel cuore del secondo tempo a saltare Camigliano e a procurarsi il penalty. Dal dischetto però il pugliese si fa ipnotizzare da Paleari, ma Lombardi è reattivo e mette dentro il 3-1. Il gol chiude la partita, con la Salernitana che controlla il timido ritorno di un Cittadella mai pericoloso e soprattutto convinto di poter centrare la rimonta. Nel finale c’è tempo per la magia di Kiyine, elegante nell’eludere la difesa ospite e chiudere il match sul 4-1, con successivo fallo da rigore di Di Tacchio su Pavan che Micai però para.

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai; Aya, Migliorini, Heurtaux; Cicerelli (42’ st Galeotafiore), Akpa Akpro (42’ st Capezzi), Di Tacchio, Curcio; Lombardi (37’ st Djuric), Maistro (22’ st Kiyine); Gondo.

In panchina: Vannucchi, Lazzari, Billong, Lopez, Giannetti, Iannone. Allenatore: Ventura.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora (12’ st Proia), Frare, Camigliano, Rizzo; Vita (37’ st Stanco), Pavan, Gargiulo (19’ st Branca); Panico (19’ st Rosafio); Diaw, De Marchi (1’ st Luppi).

In panchina: Maniero, Benedetti, Adorni, Ventola, Iori, D’Urso. Allenatore: Venturato.

ARBITRO: Volpi di Arezzo (Assistenti: Margani e Scarpa. Quarto uomo: Garofalo).

RETI: 14’ pt Gondo (S), 32’ pt e 17’ st Lombardi (S), 37’ pt Gargiulo (C), 40′ st Kiyine (S)

NOTE. Gara disputata a porte chiuse. Al 19′ st Paleari (C) para un rigore a Cicerelli (S). Al 43′ st Micai (S) para un rigore a Diaw (C). Ammoniti: Rizzo (C), Heurtaux (S). Angoli: 3-4. Recupero: 4’ pt, 6’ st.