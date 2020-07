Salernitana-Cittadella è scontro diretto per i playoff. Dalle formazioni ufficiali però Ventura rivoluziona la sua Salernitana. Cambia il modulo 3-4-3, ma soprattutto ci sono tante esclusioni eccellenti: fuori Djuric dal primo minuto mentre Dziczek e Karo non vanno nemmeno in panchina. Difesa rivoluzionata: Heurtaux prende il posto di Jaroszynski, con Migliorini e Aya. In mezzo al campo c’è ancora Di Tacchio con Akpa Akpro mentre Curcio è titolare. In attacco Lombardi e Maistro agiscono ai lati di Gondo.

Le formazioni ufficiali:

SALERNITANA (3-4-3): Micai; Aya, Migliorini, Heurtaux; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Curcio; Maistro, Gondo, Lombardi. A disposizione: Vannucchi, Lazzari, Billong, Galeotafiore, Jaroszynski, Lopez, Capezzi, Kiyine, Giannetti, Iannone, Djuric. Allenatore: Ventura.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Frare, Camigliano, Rizzo; Vita, Pavan, Gargiulo; Panico; Diaw, De Marchi. A disposizione: Maniero, Benedetti, Adorni, Ventola, Iori, Proia, D’Urso, Rosafio, Branca, De Luppi, Stanco. Allenatore: Venturato.

ARBITRO: Volpi di Arezzo (assistenti: Margani e Scarpa – IV uomo: Garofalo).