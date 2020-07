Martedì 21 luglio 2020, ore 21.00 presso Piazza Simòn Bolivar, Marina di Camerota (SA), si terrà la prima presentazione ufficiale del libro “Rombo di tuono cilentano” dell’autore e giornalista salernitano Alfonso Pierro. Questo libro, darà il via alla nuova “Collana Salernitana”, creata ed ideata del giornalista pubblicista Francesco Maria Saggese per rafforzare l’identità e le origini della casa editrice.

A seguito del decreto ministeriale, DPCM 4 marzo 2020, che vieta ogni tipo di assembramento non controllato, la presentazione sarà trasmessa sulla pagina Facebook “SAGGESE EDITORI” e presidieranno l’editore Francesco Maria Saggese, l’autore del libro Alfonso Pierro, il sindaco di Marina di Camerota Mario Salvatore Scarpitta, l’assessore allo sport Vincenza Perazzo. Modererà l’incontro, l’addetto stampa del Comune di Marina di Camerota Luigi Martino. L’editore Francesco Maria Saggese: “Aprire la nuova collana editoriale Salernitana, con una figura che ha fatto parte di questo meraviglioso mondo, non poteva essere che un onore. Ho capito sin da subito che Antonio Esposito è stato un uomo ben voluto dalla sua terra, e l’ha sempre portata nel cuore. Avrebbe meritato di sicuro qualcosa in più, visto l’accostamento in più circostanze con Gigi Riva, ma quei tempi furono difficili per tutti, e al di là tutto, ha fatto grandi cose”.

Dopo i successi dei libri della Collana Nazionale, “Signor Blu”, “La vita allo specchio – Introspettiva” e “Salernoir, appunti di morte e d’amore”, la casa editrice è pronta a rilanciarsi.

L’autore: Alfonso Pierro

Nato a Salerno, giornalista pubblicista, direttore del magazine online “Il Bello dello Sport”, ha collaborato col quotidiano “La Città di Salerno” occupandosi prevalentemente del calcio giovanile. Ha iniziato la sua esperienza col quotidiano “Cronache del Mezzogiorno” negli anni 1997-2000 e alcuni suoi articoli sono stati pubblicati in diverse testate giornalistiche locali. Nel 2018 esce il suo primo libro, La Salernitana prima dei 100 anni, che racconta attraverso i ricordi dei protagonisti la storia della società granata.