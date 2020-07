“Domani ci aspetta una partita difficilissima. Incontriamo la squadra più in forma del campionato che battendo noi al novanta per cento è in Serie A. E’ una gara delicata ed è chiaro che possiamo sperare di fare risultato soltanto se centriamo una buonissima prestazione”. Queste le parole del mister Gian Piero Ventura alla vigilia di Crotone – Salernitana.

“Lunedì abbiamo giocato una grande partita e dobbiamo dare continuità ripartendo da lì e da quanto mostrato nella partita con la Juve Stabia. Se andiamo a Crotone con lo spirito di Ascoli non c’è storia, se invece andiamo lì con l’atteggiamento delle altre due gare credo che la partita sia aperta a tutti i risultati”.

Ventura ha quindi concluso: “Il Crotone gioca da squadra, non c’è un singolo calciatore ma un gruppo che sta facendo benissimo. Dovremo essere bravi e scendere in campo con l’approccio giusto per giocare da squadra come loro e meglio di loro”.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina, inoltre, il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Crotone e Salernitana. Out Dziczek e Cerci per problemi fisici, rientra invece dalla squalifica Jallow.

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Galeotafiore, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.