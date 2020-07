Pareggio d’oro per una bella Salernitana, che ha giocato con carattere sul non semplice campo della vice-capolista Crotone, squadra lanciatissima per la promozione diretta in massima serie.

L’undici guidato da Gian Piero Ventura riesce a uscire indenne dallo stadio “Ezio Scida”, confermando la sua posizione in piena zona playoff, complici anche i risultati arrivati dagli altri campi. Dopo un primo tempo non particolarmente emozionante, con il solo episodio del gol annullato a Migliorini per un fallo a centro area, la Salernitana ha sbloccato ad inizio ripresa il punteggio. Dopo trenta secondi dal fischio d’inizio della seconda frazione, infatti, i granata hanno trovato il vantaggio con Fabio Maistro, che con un rasoterra mancino dal limite dell’area ha beffato Cordaz.

I padroni di casa non hanno però subìto il colpo, provando prontamente a reagire e trovando, già al 53′, il pari con un calcio di punizione magistrale di Junior Messias, abile a lasciare di sasso Micai per l’1-1 che poi sarà il risultato finale. Da segnalare, al 63′, un episodio che ha messo in salita la partita degli uomini di mister Ventura, rimasti in inferiorità numerica per il doppio giallo comminato al terzino Felipe Curcio. I pitagorici hanno provato a trovare il gol del sorpasso ma Micai ha chiuso lo specchio a più riprese, dimostrandosi attento.

Con gran carattere e grinta, la Salernitana ha tenuto bene il campo, portando a casa un punto fondamentale per continuare a coltivare il sogno di giocarsi la promozione in massima serie tramite la roulette dei playoff. Venerdì prossimo, contro l’Empoli all’Arechi, sfida decisiva per capire se la squadra del cavalluccio marino può qualificarsi, sperando anche in un piazzamento migliore dell’attuale settimo posto, o se dovrà rincorrere la post season negli ultimi centottanta minuti di stagione.