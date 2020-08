Una serata amara, che ha regalato l’ennesima delusione alla tifoseria granata. Nella partita più importante della stagione, la Salernitana stecca all’Arechi l’appuntamento con la vittoria, unico risultato possibile per accedere alla post season, concludendo la stagione in decima posizione. Lo Spezia di Vincenzo Italiano, invece, blinda il terzo posto e andrà a giocarsi la semifinale contro la vincente di Chievo-Empoli.

LA PARTITA – Una sconfitta che fa male, perché la Salernitana era passata anche in vantaggio alla mezzora con il generoso Cedric Gondo, abile a sfuggire alla marcatura dei difensori spezzini e a trafiggere il portiere avversario con un destro potente e preciso. Prima della fine del primo tempo, però, i liguri avevano trovato il pareggio, grazie ad un madornale errore di Migliorini in fase difensiva. Dal rilancio sbagliato dell’ex centrale dell’Avellino, infatti, lo Spezia con Mora (in compartecipazione con Cicerelli, sfortunato nel deviare la sfera alle spalle di Vannucchi) realizzava il gol del pari, andando a riposo sul punteggio di 1-1.

Nel secondo tempo, la squadra di Gian Piero Ventura rimaneva in inferiorità numerica per il doppio giallo rimediato da Fabio Maistro e la gara si metteva in salita. Meno lucidità in mezzo al campo e poca incisività dalle parti del portiere spezzino, per lasciare progressivamente il campo ai bianconeri. In pieno recupero, N’Zola siglava il gol del definitivo 1-2, chiudendo un magistrale contropiede orchestrato dalla squadra di Italiano. Festa ed entusiasmo per lo Spezia, amarezza e rimpianti, invece, per la squadra dell’ex ct della Nazionale. Obiettivo playoff fallito e vacanze anticipate.

IL TABELLINO:

Salernitana – Spezia 1 – 2

Reti: 31’ pt Gondo (SA), 46’ pt Mora, 45’ st Nzola (SP).

Salernitana: Vannucchi, Lopez (23’ st Curcio), Migliorini, Djuric (38’ st Giannetti), Kiyine (23’ st Karo), Di Tacchio, Gondo, Cicerelli, Akpa Akpro (23’ st Dziczek), Maistro, Jaroszynski (33’ st Aya). All. Gian Piero Ventura

A disposizione: Micai, Cerci, Capezzi, Jallow, Heurtaux.

Spezia: Krapikas (48’ st Desjardins), Vignali, Ramos, Acampora (48’ st Bartolomei), Mora (33’ st Erlic), Di Gaudio (18’ st Ricci F.), Ricci M. (18’ st Nzola), Gudjohnsen, Terzi, Bastoni, Maggiore. All. Vincenzo Italiano

A disposizione: Scuffet, Gyasi, Ferrer.

Arbitro: Valerio Marini di Roma 1.

Assistenti: Michele Grossi (sez. Frosinone) – Robert Avalos (sez. Legnano).

IV Uomo: Lorenzo Illuzzi (sez. Molfetta).

Ammoniti: Di Tacchio, Maistro, Migliorini (SA), Maggiore, Desjardins (SP).

Espulsioni: Maistro (SA).

Angoli: 5 – 4

Recupero: 3’ pt, 6’ st.