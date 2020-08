Dopo la protesta di ieri sera del Direttivo Salerno, con gli striscioni contro la proprietà apparsi all’Arechi ed in altri punti della città e della provincia (CLICCA QUI per leggere la notizia), anche il Direttivo Ultras prende posizione.

Il collettivo di gruppi organizzati granata ha diramato, tramite i propri canali social, una nota in cui ha invitato tutta la tifoseria a partecipare ad un incontro che si terrà il 9 agosto alle 19 allo stadio Vestuti. Ecco, di seguito, la nota:

Il DIRETTIVO ULTRAS per il giorno 9 agosto alle ore 19 nel piazzale dello Stadio Vestuti invita i tifosi, gli ultras e tutti i salernitani indistintamente, a discutere dell’attuale momento e dell’imminente futuro del calcio a Salerno e soprattutto, per dare uno scossone a questa società indegna del nome di Salerno e della nostra Salernitana 🇱🇻

Siamo sicuri che chi ha a cuore le sorti della casacca granata non esiterà ad essere con noi lì…diamo dimostrazione che la Salernitana è dei Salernitani e che faremo di tutto per non essere più derisi, ingiuriati, e non scenderemo mai a patti con chi ha deciso di fare di Salerno il “satellite” di qualcuno…VI ASPETTIAMO…

DIRETTIVO ULTRAS