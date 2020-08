La partita persa contro l’Empoli è stata l’ultima da titolare, prima di scivolare in panchina nella trasferta di Trieste col Pordenone e nell’ultima casalinga contro lo Spezia. Dopo un’annata positiva ma con qualche errore “pesante”, Alessandro Micai torna a parlare tramite i propri canali social, facendo un bilancio della stagione appena andata in archivio ed affrontando anche il tema futuro, tutt’altro che scontato nonostante un contratto che ancora lo lega al sodalizio granata fino al 2023.

Il portiere nativo di Mantova, alla seconda annata con la maglia della Salernitana, era finito sulla graticola per alcuni errori decisivi che avevano sicuramente penalizzato la squadra di Gian Piero Ventura nella propria “marcia” verso i playoff, obiettivo poi sfumato all’ultimo match stagionale contro lo Spezia. Dopo la “serataccia” dell’Arechi contro l’Empoli, Micai è stato accantonato, e dopo aver ricevuto molte critiche, a volte anche ingenerose, ha deciso di fare il punto della situazione. Tramite il proprio profilo Instagram, l’ex portiere del Bari ha pubblicato una foto dello stadio Arechi visto dall’alto, “allegando” ad essa una riflessione personale, riportata di seguito:

“Il giusto tempo. Ci vuole il giusto tempo quando si fa una riflessione. A caldo si rischia di dire cose che magari alla lunga non reggono o parole dettate dal momento; eviterò le solite frasi fatte perchè, lo sappiamo, questa piazza ne ha già sentite TROPPE. Sono dispiaciuto per la partita contro l’Empoli, dove sono il primo a sapere che avrei potuto fare meglio ma ancor di più mi rammarico per il mancato “treno playoff”. Quello che non ho trovato giusto, è l’accanimento verso un gruppo che non ha mai tirato dietro la gamba! Ora però ripartiamo tutti insieme, perchè solo così potremo costruire qualcosa di veramente importante.

Forza Salernitana!“