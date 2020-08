Un colpo di scena nella notte di Roma. Gli ultras del Direttivo Salerno della Curva Sud Siberiano sono arrivati fino a Formello, “casa Lazio”, un po’ il simbolo – oltre che il vanto – calcistico di Claudio Lotito, per dirgli con uno striscione in rima baciata che a Salerno non è più gradito.

Il blitz è arrivato a poche ore dall’inizio della nuova stagione della Salernitana, un avvio già segnato da roventi polemiche, accentuate dalla discutibile operazione Akpa Akpro, che ha visto Lotito tenere per sé, alla Lazio, il miglior giocatore dell’ultimo campionato granata, esempio emblematico di quanto penalizzante per l’ippocampo sia diventato il problema multi-proprietà. Ma la rottura nei rapporti tra il pluri-patron e la tifoseria si era consumata già subito dopo il mancato aggancio ai playoff, con una sfilza di striscioni esposti in città e in provincia.

Ora la contestazione è arrivata nella Capitale: “Ogni anno lo stesso ritornello, restatene qui a Formello. Claudio Lotito, a Salerno non sei più gradito”, lo striscione, a firma Direttivo Salerno, che da stanotte campeggia dinanzi a “casa Lazio”.