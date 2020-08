Al termine della seduta di allenamento di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per il ritiro di Sarnano.

PORTIERI: De Matteis, Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Casasola, Galeotafiore, Guzzo, Kalombo, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Cicerelli, Di Tacchio, Del Regno, Iannone, Iannoni, Maistro, Martorelli, Orlando;

ATTACCANTI: Cernigoi, Djuric, Giannetti, Gondo, Riosa.

Patryk Dziczek e Lamin Jallow resteranno a Salerno per proseguire i rispettivi protocolli riabilitativi. Inoltre Dziczek nei prossimi giorni raggiungerà la Polonia per gli impegni con la Nazionale Under 21.