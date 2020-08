Arriva il primo colpo in entrata ufficiale per la Salernitana di Fabrizio Castori, che a breve potrà abbracciare il difensore in uscita dall’Empoli, Frederic Veseli, 27enne albanese (26 le sue presenze con la rappresentativa nazionale), e ben 100 presenze con la formazione toscana, divise tra serie A e serie B, prima del passaggio, nello scorso gennaio, in serie B francese, con la maglia del Le Mans. La società, ha ufficializzato il suo arrivo con un comunicato, così come per l’ingaggio di Clemente Crisci, punta 18enne in arrivo dall’Oasi San Felice. Probabilmente sarà girato in prestito.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’F.C. Empoli per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’92 Frédéric Veseli. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2022″.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica altresì di aver raggiunto l’accordo con l’A.S.D. Oasi San Felice per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’02 Clemente Crisci“.