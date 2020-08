Una serata multiculturale all’insegna della buona musica, quella in programma giovedì 27 agosto alle ore 21 all’Arena del Mare di Salerno. “Terramia“, è il titolo scelto per lo spettacolo che vedrà alternarsi sul palco ubicato nel sottopiazza della Concordia diversi professionisti della musica nonchè del teatro, per rendere omaggio all’indimenticato Pino Daniele.

Un omaggio sinfonico al celebre artista napoletano, che ha saputo avvicinare il blues ai suoni della nostra terra, unendo, con la propria musica ed i propri testi ricchi di poesia, generazioni di fan e classi sociali differenti. Partendo da ciò che Daniele ha rappresentato, ed ancora oggi rappresenta, per tutti gli amanti della musica, gli autori Sergio Mari e Fabio Marone hanno sviluppato un interessante lavoro che giovedì sera vedrà i propri frutti sul palco dell’Arena del Mare. La voce recitante di Mari accompagnerà la rassegna, insieme al sax solista Silvio Rossomando, mentre a dirigere l’orchestra Salerno Sinfonietta, con la collaborazione dell’Ensemble Lirico Italiano, sarà il maestro Francesco D’Arcagnelo. Come danzatori, si esibiranno Ilaria Punzo e Marco Munno. mentre la voce solista sarà quella di Naomi Rivieccio, finalista dell’edizione 2018 di X-Factor. Quest’ultima, indosserà gli abiti della stilista salernitana Sofia Colasante.

Per assistere allo spettacolo “Terramia“, sarà possibile acquistare i ticket in prevendita al link https://www.bigliettoveloce.it/index.php?r=frontend%2Fsite%2Fdettaglio-replica&idSpettacolo=2732&idReplica=7134&fbclid=IwAR28NeUqKVMcyQIWL87khuTeW-HUcl-sPYhzWLv7xqWVRshoJE2NX4LWt-c#repliche , oppure direttamente giovedì sera al botteghino dell’Arena del Mare. Come tutte le altre serate in programma nella location di piazza della Concordia, sarà garantito il rispetto delle normative anti-Covid, con posti a sedere distanziati.

Di seguito, ecco la locandina dell’evento: