Termina con un pari la prima uscita stagionale della Salernitana di Fabrizio Castori, che al Maurelli di Sarnano impatta contro la Fermana, pareggiando 1-1 al termine di un match che ha mostrato tutte le lacune della formazione granata, ancora fortemente incompleta e prevedibilmente imballata sulle gambe dopo i duri carichi di lavoro svolti in questi primi giorni di ritiro. Al 9′ è un autogol di Scrosta a sbloccare la gara, con il difensore gialloblu che devia nella propria porta un traversone insidioso di Cicerelli, il migliore in campo dei suoi, sul quale pasticcia anche il portiere Ginestra.

Nella ripresa consueta girandola di cambi e ritmi che calano vistosamente, da segnalare l’esordio di Guerrieri, portiere arrivato nella giornata di ieri dalla Lazio al posto del partente Vannucchi. Una ventina di minuti in campo e un debutto bagnato dal gol subito in extremis ad opera di Maistrelli, che fredda il nuovo arrivato (in campo anche Veseli), con un piattone sinistro sugli sviluppi di un calcio di punizione. Di seguito gli scatti del match, a cura di Fabio Altobello e Carlo Giacomazza:

