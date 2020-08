Abbonamenti: voucher di 5 gare per rimborsare i tifosi

L’U.S. Salernitana 1919 s.r.l. comunica ai propri abbonati che, a causa delle note vicende relative all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 che hanno interessato la stagione 2019/2020, non hanno potuto assistere alle ultime partite a decorrere dal 13 Marzo 2020, che, in ottemperanza a quanto disposto dai provvedimenti legislativi adottati per la partecipazione ai pubblici spettacoli, verrà messo a loro disposizione un voucher che consentirà loro di assistere alle prime cinque gare casalinghe a porte aperte che saranno disputate nella stagione sportiva 2020/2021.

Gli abbonati che vorranno rinnovare l’abbonamento per la prossima stagione fruiranno della riduzione di prezzo pari a quanto già corrisposto per le partite a cui non hanno potuto assistere. Entro l’inizio del Campionato 2020/2021 saranno comunicate, attraverso il nostro sito ufficiale, le modalità con cui si potrà procedere a quanto sopra.