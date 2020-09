“Claudio Lotito, a Salerno non sei più gradito”, scrissero gli ultras del Direttivo Salerno della Curva Sud Siberiano su uno striscione esposto a Formello il 21 agosto scorso (CLICCA QUI per leggere la notizia). Da quella data, si sono susseguite una serie di iniziative, riconducibili a varie anime del tifo granata, tutte nella stessa direzione, cioè contro la società capitanata dal multi-patron romano.

Una contestazione esplosa in città dopo il “fallimento” sportivo dell’ultima stagione, conclusasi con il decimo posto in classifica, e proseguita di settimana in settimana con numerosi striscioni affissi in diverse parti dello Stivale. Ai messaggi che il Direttivo Salerno ed il Direttivo Ultras hanno esposto per contestare l’imprenditore capitolino, reo – secondo lo zoccolo duro del tifo granata – di interessarsi troppo alla Lazio, utilizzando Salerno soltanto come scelta di ripiego, hanno fatto poi seguito altri striscioni dai contenuti molto forti. Dinanzi al centro tecnico di Coverciano, quartier generale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, i tifosi dell’ippocampo appartenenti alla “Sezione Toscana” esposero la settimana scorsa lo striscione contro le multi-proprietà, tematica molto chiacchierata ma forse mai seriamente affrontata anche dai vertici del calcio. Nella serata di ieri, sotto la sede Rai di Bologna, anche il gruppo “Bologna granata”, composto da appassionati del cavalluccio marino residenti in Emilia, ha affisso metri di carta bianca contro Claudio Lotito (“Anche da Bologna sarai messo alla gogna! Lotito vergogna“). Inoltre, da segnalare pure un altro striscione, non riconducibile però a gruppi organizzati, apparso ieri sera nei pressi del Parco Mercatello a Salerno, che chiamava in causa non soltanto Lotito ma anche il direttore sportivo Angelo Mariano Fabiani. La pazienza, tra i tifosi della Salernitana, è ormai terminata ed il malcontento crescente testimonia che sarà un’annata contraddistinta da una contestazione forte e netta nei confronti della proprietà, dopo cinque anni anonimi in cadetteria.

Di seguito, la fotogallery con gli striscioni esposti in queste settimane contro la proprietà: