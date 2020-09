E’ scomparso la scorsa notte all’età 71 anni l’imprenditore Pasquale Casillo, storico presidente del Foggia Calcio che traghettò la squadra negli anni 90 dalla serie C alla serie A e della Salernitana. Il “re del grano”, ricordato come uno dei maggiori produttori del cereale nel Mezzogiorno, si è spento a causa di una malattia. Nell’immaginario calcistico la figura di Casillo resta legata al miracolo Foggia, quando alla guida dei satanelli e con Zeman in panchina, negli anni Novanta i pugliesi raggiunsero la serie A. Primo multiproprietario del calcio italiano proprio sull’asse Foggia-Salernitana, di cui divenne presidente dopo la retrocessione dei granata in serie C e guidandola, con Franco Del Mese e Antonio Loschiavo al suo fianco, in serie B nel 1994 con Delio Rossi in panchina nella storico spareggio del San Paolo con la Juve Stabia.

Casillo uscì di scena dall’asset granata nell’autunno 1994, cedendo la società alla vigilia della sfida Fidelis Andria-Salernitana che segnò il contemporaneo esordio come massimo dirigente del club campano di Aniello Aliberti, anch’egli di San Giuseppe Vesuviano come Casillo. E’ stato inoltre presidente di Bologna, e in tempi più recenti dell’Avellino, prima di uscire dalla scena del calcio.