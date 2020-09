Un blitz nel bel mezzo dell’amichevole Salernitana-Virtus Francavilla, per ribadire il “no” al (multi)patron Claudio Lotito. Così gli ultras della Salernitana, hanno manifestato la propria contestazione nei confronti della proprietà granata, ormai assente ed in silenzio da prima della fine dello scorso torneo.

Durante il match dell’Arechi, disputato a porte chiuse, gli aficionados del cavalluccio marino si sono palesati all’interno del settore Tribuna, lanciando ben 150 palloni dentro al rettangolo verde. Il fitto lancio di palloni di cuoio, accompagnato da cori di contestazione verso il patron di Lazio e Salernitana, ha portato alla sospensione momentanea della gara, con gli ultras che hanno esposto anche uno striscione, a firma “Direttivo Salerno“: “Eccoli i tuoi palloni, ora vai fuori dai cogl****”. Il chiaro riferimento della tifoseria granata, era alle dichiarazioni di Claudio Lotito, che in questi anni ha sempre “rinfacciato” alla piazza di aver fatto ripartire il calcio in città, dopo il fallimento della Salernitana Calcio targata Antonio Lombardi. “Non avevate neanche i palloni”, il refrain dell’imprenditore romano che ha indotto la tifoseria a “rispondere” in modo goliardico ma deciso nell’amichevole di ieri. Una contestazione che ha fatto molto rumore, nel silenzio assordante dell’Arechi.