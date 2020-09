Salernitana, ufficiale l’arrivo di Kupisz dal Bari

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’S.S.C. Bari per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del centrocampista classe ’90 Tomasz Kupisz.

L’esterno destro arriva dalla società pugliese, sponda Trapani, dove il 30enne polacco era stato già alle dipendenze di Fabrizio Castori, come accaduto peraltro nell’esperienza comune al Cesena, nel corso della stagione 2017-2018. Kupisz può giocare sia da esterno, che da trequartista, anche se sarà impiegato con ogni probabilità nella prima posizione. Per lui oltre 150 le presenze in B, con le casacche anche di Cittadella, Brescia, Novara, Ascoli, e Livorno, condite da 16 gol in cadetteria, oltre all’esordio in serie A con la maglia del Chievo Verona, nel maggio del 2014 contro l’Inter.