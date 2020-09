La Lega Serie B ha reso noto gli orari per le prime due giornate di campionato. Per la Salernitana confermati i match con Reggina e Chievo di sabato ma in orari insoliti. Con i calabresi si giocherà sabato 26 settembre con fischio d’inizio alle ore 14. Una settimana dopo i granata andranno a Verona sul campo del Chievo con fischio d’inizio alle ore 14.15.

Di seguito, il programma delle prime due giornate:

1a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 25 settembre 2020 ore 21.00 MONZA – SPAL

Sabato 26 settembre 2020 ore 14.00 BRESCIA – ASCOLI

ore 14.00 COSENZA – V. ENTELLA

ore 14.00 FROSINONE – EMPOLI

ore 14.00 LECCE – PORDENONE

ore 14.00 PESCARA – CHIEVOVERONA

ore 14.00 SALERNITANA – REGGINA

ore 16.00 VENEZIA – L.R. VICENZA

Domenica 27 settembre 2020 ore 15.00 CREMONESE – CITTADELLA

ore 21.00 REGGIANA – PISA

2a GIORNATA DI ANDATA

Sabato 3 ottobre 2020 ore 14.15 CHIEVOVERONA – SALERNITANA

ore 16.15 ASCOLI – LECCE

ore 16.15 EMPOLI – MONZA

ore 16.15 L.R. VICENZA – PORDENONE

ore 16.15 REGGINA – PESCARA

ore 16.15 SPAL – COSENZA

ore 16.15 VENEZIA – FROSINONE

ore 16.15 V. ENTELLA – REGGIANA

Domenica 4 ottobre 2020 ore 15.00 PISA- CREMONESE

ore 21.00 CITTADELLA – BRESCIA