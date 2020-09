Un tris di prestiti dalla Lazio per provare a rimpinguare la rosa a disposizione di Fabrizio Castori. La Salernitana pesca ancora dalla casa madre, e ufficializza una serie di trattative in essere da diversi giorni. La società granata, infatti, ha annunciato di aver ratificato l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’95 Tiago Casasola, oltre a comunicare di aver raggiunto l’accordo la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’96 Antreas Karo e del centrocampista classe ’95 Cristiano Lombardi e per la cessione a titolo definitivo del centrocampista classe ’92 Jean-Daniel Akpa-Akpro, che diventa ufficialmente un nuovo giocatore della squadra di Simone Inzaghi.

