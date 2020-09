Con un comunicato chiaro e preciso, diramato in queste ore, gli ultras appartenenti al Direttivo Salerno hanno annunciato la propria assenza dagli impianti sportivi che vedranno di scena la Salernitana. Una scelta di coerenza e mentalità, dettata dal fatto che a causa dell’emergenza Covid-19 non sarà possibile intendere lo stadio alla “solita” maniera.

I ragazzi dei gruppi Nuova Guardia, Nucleo Storico, Frangia Kaotika, IGUS e Prigionieri di una fede, sigle promotori del progetto in cui si identificano anche tante altre anime del tifo granata, hanno spiegato le motivazioni nella nota che, di seguito, pubblichiamo:

Il Direttivo Salerno con l’avvio del campionato 2020/21 ribadisce che, come già deciso da tempo, a prescindere dall’attuale presa di posizione verso società e multiproprietà, NON sarà presente in nessuno stadio fino a quando l’ingresso non sarà consentito a tutti.

Superando obblighi, divieti e distanziamenti, liberi di poter vivere i gradoni come il nostro stile ci impone.

Pieno rispetto delle regole anti Covid-19, ma non potremmo in alcun modo rinunciare al nostro modo di vivere, di intendere l’essere Ultras, modificare il nostro stile di vita. A marzo, mentre il virus mieteva migliaia di vittime, abbiamo dichiarato finito il torneo e non ci saremmo prestati a nessuna farsa, mossa solo ed esclusivamente da interessi economici.

Allo stesso tempo precisiamo che la nostra scelta non è un tentativo di persuasione verso i tifosi, specialmente bambini e/o adolescenti, che visti i tempi già tristi per chi deve innamorarsi di questo sport, si vedrebbero forse ingiustamente privati dell’emozione di tifare la maglia granata.

NOI SIAMO ULTRAS