Paura in casa Salernitana. Preoccupazione per il centrocampista polacco Patryk Dziczek, che nel corso dell’allenamento odierno presso il Mary Rosy, ha infatti accusato un malore, venendo di conseguenza ricoverato per accertamenti presso l’Ospedale San Giovanni Di Dio e Ruggi d’Aragona. Da verificare le condizioni del centrocampista polacco, che da diversi giorni si era unito al resto della truppa allenata da Fabrizio Castori, che dopo le amichevoli con la nazionale under 21 della Polonia, aveva potuto abbracciare il regista di proprietà della Lazio, “mandato” ancora una volta da Lotito all’ombra dell’Arechi e subito lanciato tra i titolari nell’amichevole di sabato scorso contro la Paganese in quel di Polla. Di seguito il comunicato della società:

“Patryk Dziczek nel corso dell’allenamento odierno è stato colto da un malore. L’atleta è stato ricoverato presso l’Ospedale ‘San Leonardo’ di Salerno per accertamenti”.