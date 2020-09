Arrivano aggiornamenti dalla Salernitana sulle condizioni di Patryk Dziczek. Il mediano polacco era stato ricoverato ieri all’Ospedale San Leonardo dopo il malore accusato nel corso dell’allenamento. Al momento non desta preoccupazioni ma resta monitorato in attesa di nuovi esami strumentali. “Il calciatore Patryk Dziczek a seguito del malore accusato nel corso dell’allenamento di ieri è stato ricoverato presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dove ha trascorso la notte. Le condizioni dell’atleta sono buone e resterà ricoverato per ulteriori indagini al fine di comprendere l’effettiva natura del malore”.

