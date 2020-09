Ci sarà una salernitana a scendere in campo questo pomeriggio per il primo turno di Coppa Italia. La Gelbison sarà ospite del Novara in una gara storica per il club cilentano. I vallesi infatti faranno il loro debutto nella maggiore manifestazione nazionale, sfidando i piemontesi al Silvio Piola nel match in programma alle 16:30. Una sfida sulla carta impari contro una delle squadre maggiormente attrezzate nel prossimo campionato di serie C ma che la Gelbison di mister Giuseppe Ferazzoli ha intenzione di giocarsi a viso aperto. In caso di parità nei tempi regolamentari si disputeranno i supplementari ed eventualmente i rigori. La vincente affronterà settimana prossima il Cittadella, forte anche del fattore campo.

