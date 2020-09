Dopo una telenovela infinita, oggi dovrebbe arrivare il sì di Gennaro Tutino alla Salernitana. Nella tarda serata di ieri Salernitana e Napoli hanno trovato l’accordo per il passaggio dell’attaccante azzurro all’ombra dell’Arechi: sarà prestito con diritto di riscatto in favore dei granata sui 4 milioni di euro, con il calciatore che spera di poter entrare già tra i convocati per la sfida con la Reggina.

Intanto la società granata è vicina ad ufficializzare un doppio colpo dalla Sampdoria: Vid Belece e Leonardo Capezzi sono ormai ad un passo. Lo sloveno arriverà a titolo definitivo per una cifra che si aggira sui 300mila euro. Per il centrocampista si tratta di un ritorno, con tanto di accelerata arrivata dopo il mancato via libera dell’Udinese per Mamadou Coulibaly, promesso sposo granata e obiettivo numero uno di Castori.