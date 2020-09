Presentate le nuove maglie da gioco della Salernitana. La società ha svelato i nuovi kit, con l’assoluta novità della terza maglia da gioco, quella nera, che sostituisce dopo solo un anno quella gialla, che richiamava i colori del Comune di Salerno.

#Morethanaskin: le nuove divise ufficiali dell’U.S. Salernitana per la Stagione 2020/21

Zeus e U.S. Salernitana 1919 sono liete di annunciare le nuove divise dei granata per la Stagione 2020/2021.

Le nuove divise 2020-21 della Salernitana vogliono essere una rivisitazione totale del look degli ultimi anni, rifacendosi alle più attuali mode del mondo sport/streetwear.

La maglia gara Home si caratterizza per la stampa aggressiva del pannello frontale che si rifà alle forme dell’ippocampo, un’icona del mondo granata, rivisto in chiave streetwear. La maglia gara Away vuole andare oltre quella che è la maglia prettamente da Gara, cercando di costruire una nuova icona, una nuova identità per la divisa da trasferta, con una grafica d’alto impatto visivo immediatamente riconoscibile anche dai maggiori fruitori del mondo del Gaming, i ragazzi. La maglia gara Third presenta lo stesso template della maglia gara Home, riportando il colletto a polo, con bottoncini gommati per la migliore prestazione in campo. Allo stesso tempo vuole essere un prodotto da indossare oltre la performance sportiva, parte importante di una collezione completamente ispirata al mondo del football di strada e agli E-Sports.