La telenovela Tutino sembra giunta al termine. Il calciatore scuola Napoli è infatti arrivato a Salerno, e nelle prossime ore sarà comunicato il suo ingaggio in granata. In attesa di mettere nero su bianco il contratto dell’ex Empoli, la società ha ufficializzato gli acquisti di Schiavone, dal Bari, e di Cicerelli, per il quale si trattava solo di formalità, avendo disputato l’ex Paganese l’intero ritiro di Sarnano agli ordini di mister Castori. E nelle prossime ore, la società con l’ippocampo sul petto potrebbe chiudere anche per due colpi in entrata dalla Sampdoria, Belec e Capezzi.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S.C. Bari per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del centrocampista classe ’93 Andrea Schiavone. La Società comunica altresì di aver ratificato l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe ’94 Emanuele Cicerelli”.