“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Monopoli 1966 per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ’93 Giuseppe Fella. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto triennale“.

Originario di Salerno, l’attaccante cresciuto nel settore giovanile del Cittadella è reduce da un’ottima stagione nelle fila del Monopoli in serie C, condita da 17 centri in campionato, bottino conquistato prima del lockdown e della sosta forzata al campionato di terza serie. In precedenza, l’esterno offensivo che può agire anche da seconda punta, ha realizzato 11 gol, sempre in Lega Pro con la maglia della Cavese, dove ha giocato per due anni (per lui anche un’esperienza alla Nocerina). Arrivato a 27 nel pieno della maturità, Fella ha tutta la voglia di restare a Salerno e giocarsi le sue chance anche in serie B dopo tre anni di fila in doppia cifra.