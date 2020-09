Martedì 29 settembre 2020, ore 18.00 presso Mondadori Bookstore, Piazzale Vincenzo Tecchio, 10, 80124 Napoli (NA) si terrà la prima presentazione ufficiale del libro “Il teorema dell’unicità. Lo strano caso di Cassandra Luciani” dell’autrice e professoressa napoletana Clotilde Balzano.

A seguito del decreto ministeriale in atto, e per evitare ogni tipo di assembramento, la presentazione sarà trasmessa sulla pagina Facebook “SAGGESE EDITORI” e presidieranno l’editore Francesco Maria Saggese e l’autrice del libro Clotilde Balzano. Modererà l’incontro lo scrittore salernitano Davide Bottiglieri.

L’editore Francesco Maria Saggese: “Continuare con determinazione il nostro lavoro in un mare tutt’altro che calmo può a volte essere motivo di sconforto, ma l’importante è sperare che questo incubo finisca quanto prima. Noi giovani realtà con basi ancora da definire siamo stati tra i maggiori ad essere colpiti, ma ciò non ci ha fermato ad andare avanti, e auguro alla mia prima autrice che questo possa essere il primo passo di un lungo percorso”.

Dopo il successo del libro “Rombo di tuono cilentano” dell’autore e giornalista salernitano Alfonso Pierro, scritto per donare una parte dei proventi all’istituto oncologico di Napoli “Pascale”, la casa editrice è pronta ancora una volta a rilanciarsi.

L’autrice: Clotilde Balzano

Clotilde Balzano. Classe 1973, nasce a Pisa, vive a Torino fino ai venticinque anni, per poi trasferirsi a Napoli dove vive con la sua famiglia. Si laurea in scienze biologiche, adora l’arte, la musica e la letteratura. Pittrice e soprano lirico verdiano per diletto, canta in diversi cori e insegna matematica e scienze all’istituto Paolo di Tarso di Bacoli.