Un risveglio da incubo. E con tanta paura. Quello con i quali hanno dovuto fare i conti i cittadini di Salerno, e in particolare quelli del quartiere Torrione, per via del maltempo che dalle prime luci dell’alba si è abbattuto sulla città. Una tromba d’aria le cui immagini mettono ancora i brividi, raffiche di vento potenti che hanno sradicato alberi secolari e creato numerosi danni in città, da diverse ore i social sono impregnati di testimonianze della potenza spaventosa di madre natura. Danni anche alla piscina comunale Simone Vitale, i cui vetri sono andati in frantumi, mentre all’interno c’erano diversi sportivi all’opera, così come numerosi sono i danni alle autovetture in sosta travolte dagli alberi sradicati dal vento.

