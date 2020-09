Tutto in un minuto. Salernitana-Reggina 1-1 si infiamma nel finale. Menez incanta l’Arechi ma il colpo da tre punti viene rispedito al mittente dal fortunato gol di Casasola. Pari con qualche rimpianto per l’occasione finale di Tutino che non regala i tre punti ai granata.

Castori riparte dal 3-5-2 e lancia dal primo minuto i neo-arrivati Belec e Tutino. La partenza della Salernitana è roboante: al 2’ Fabbri lascia correre su un contatto sospetto fra Djuric e Loiacono in piena area granata. Nel giro di pochi minuti la Salernitana crea in serie pericoli ma Cicerelli calcia alto (3’), Tutino sbatte su Plizzari (4’), con l’estremo difensore che si esalta sulla spizzata di Kupisz (5’). La Reggina fiuta il pericolo e si scuote, mettendo in difficoltà la Salernitana con il 3-4-1-2. Per Belec però non si registrano pericoli. La Salernitana si riaffaccia dalle parti di Plizzari con la testata di Tutino che l’ex Milan smanaccia sulla linea. Nel finale il pericolo maggiore per gli amaranto porta la firma di Denis, fermato da Belec sulla linea di porta (45’).

Nella ripresa regna l’equilibrio: prima Kupisz mette i brividi a Plizzari, poi Denis manca il gol da ottima posizione incornando fuori misura. La Reggina manca il colpaccio con il diagonale di Crisetig che fa la barba al palo. La Salernitana risponde con l’inserimento di Casasola che Djuric con riesce a trasformare in gol. Poi si accende la stella di Jeremy Menez: il francese entra in area, spezza il raddoppio di Aya e Lopez e trafigge Belec (82’). Il colpo tramortisce la Salernitana che con tanta fortuna trova il pari: il cross di Casasola diventa un tiro che bacia il palo e termina in rete (83’). Nel finale la palla della vittoria prima capita a Gondo che calcia alto da buona posizione, poi la punizione di Menez, deviata, sfiora il palo di Belec. Clamorosa è la chance per Tutino, fuori di un nulla.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Aya, Lopez; Casasola, Kupisz, Schiavone, Cicerelli, Curcio (28’ st Migliorini); Tutino, Djuric (41’ st Gondo).

In panchina. Micai, Russo, Bogdan, Karo, Galeotafiore, Iannoni, Giannetti, Lombardi. Allenatore. Bocchini.

REGGINA (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Rolando, Bianchi (12’ st Faty), Crisetig, Liotti (24’ st Di Chiara); Bellomo (23’ st Mastour); Menez, Denis (36’ st Lafferty).

In panchina Guarna, Farroni, Delprato, Bertoncini, Peli, Stavropoulos, De Rose, Folorunsho. Allenatore. Napoli.

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna. (Assistenti: Raspollini-Cipressa. Quarto uomo: Marchetti).

RETI: 38’ st Menez (R), 39’ st Casasola (S)

NOTE. Partita disputata a porte chiuse. Rispettato 1’ di silenzio in memoria dell’arbitro Daniele De Santis. Ammoniti: Tutino (S), Loiacono (R), Veseli (S), Rossi (R), Migliorini (S). Angoli: 3-7. Recupero: 0’ pt, 2’ st.