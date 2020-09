“Il calciatore Patryk Dziczek è stato dimesso in data odierna dall’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno e gli accertamenti diagnostici a cui si è sottoposto sono risultati negativi. L’atleta si sottoporrà a ulteriori indagini nei prossimi giorni”.

Buone notizie per il calciatore polacco di proprietà della Lazio, che come comunicato dalla Salernitana con una nota sul proprio sito ufficiale, è stato dimesso dal nosocomio cittadino dove era stato ricoverato dallo scorso 21 settembre, a seguito del malore accusato durante l’allenamento, nel corso del quale, il centrocampista centrale perse conoscenza per diversi minuti.

Con un post su Instagram lo stesso Dziczek ha ringraziato i medici annunciando il suo ritorno in campo, si spera il più presto possibile.

“Ciao ! Vorrei ringraziare tutti voi per i messaggi di supporto.

Ringrazio il personale medico e il mio medico della Salernitana per tutto quello che hanno fatto per me in questi giorni. Un ringraziamento speciale va alla mia fidanzata per tutto ma soprattutto per avermi sopportato in questa esperienza. Grazie !! Mi sento meglio e tornerò presto! “