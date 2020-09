Finalmente il sì. Leonardo Capezzi ritornerà ad essere un nuovo calciatore della Salernitana. Dopo la brusca frenata di venerdì scorso, nella giornata di ieri le parti si sono sensibilmente avvicinate, con tanto di contratto triennale già pronto sul tavolo e in attesa di essere sottoscritto. Il mediano arriverà a titolo definitivo dalla Sampdoria e permetterà di dare respiro ad un centrocampo sorretto dai soli Di Tacchio e Schiavone, in attesa di riabbracciare Dziczek.

Nella serata di ieri, da registrare l’affondo per Mirco Antonucci: esterno d’attacco classe 1999 in uscita dalla Roma, il calciatore ha voglia di rilanciarsi dopo l’esperienza travagliata con i portoghesi del Vitoria Setubal. La Salernitana sembra aver staccato le dirette concorrenti, avvicinandosi sensibilmente al calciatore. Attese novità in giornata, così come sul fronte uscite: Jallow è vicinissimo al Vicenza, già oggi le visite mediche in caso di accordo sull’ingaggio con il club biancorosso, mentre Orlando è pronto a dire “sì” alla Juve Stabia.