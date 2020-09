Vigilia di Coppa Italia tutt’altro che serena in casa Salernitana. A meno di ventiquattro ore dalla sfida di Coppa Italia con il Sudtirol, il club granata ha annunciato che domani mattina due tesserati saranno nuovamente sottoposti a tampone a causa dell’impossibilità di processare quelli effettuati nelle scorse ore e verificarne l’eventuale positività al Covid-19. Di seguito la nota del club: ““L’U.S. Salernitana 1919 in merito ad alcune notizie circolate in queste ore comunica che non c’è stata alcuna positività accertata all’interno del gruppo squadra bensì due tamponi dovranno essere ripetuti in quanto il materiale prelevato è risultato insufficiente ai fini di una diagnosi”.

