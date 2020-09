Vincere per sfidare la Sampdoria. Salernitana-Sudtirol vale un posto a Marassi. Nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia, Castori riparte dal 4-4-2, con Belec tra i pali. In difesa debutto per Gyomber e Bogdan, con Casasola e Curcio sulle fasce. A centrocampo Di Tacchio e Schiavone in cabina di regia, con Lombardi e Cicerelli sulle fasce. In attacco spazio a Tutino e Giannetti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Gyomber, Bogdan, Curcio; Lombardi, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli; Gondo, Tutino. Allenatore: Castori.

SUDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Curto, Gigli, Fabbri; Gatto, Beccaro, Fink; Karic; Semprini, Rover. Allenatore: Vecchi.