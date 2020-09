“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la L.R. Vicenza per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ’95 Lamin Jallow”. L’attaccante gambiano saluta così la formazione granata, con la quale non è riuscito a brillare nelle due stagioni disputate all’ombra delle’Arechi, concluse con 12 reti in 50 presenze ufficiali. La cifra dell’accordo si aggira intorno ai 500 mila euro.

Correlati