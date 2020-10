Test probante. Fabrizio Castori giudica così Chievo-Salernitana, sfida valida per la seconda giornata di serie B. Il tecnico di Tolentino non ha svolto la classica conferenza stampa prepartita, affidando il proprio pensiero al sito ufficiale del club. “Domani sarà una partita difficile contro una squadra forte e ambiziosa. Il Chievo è una delle tante squadre che punta a fare bene in questo campionato così difficile. Siamo alla terza partita stagionale e mi aspetto che la squadra metta in campo i progressi fatti con il lavoro. Questa settimana abbiamo avuto la partita di coppa che ci ha aiutato a sviluppare alcuni meccanismi di gioco”, le parole di Fabrizio Castori.

“La squadra sta lavorando bene e sta assimilando le mie richieste. Voglio vedere una squadra unita che suda la maglia fino alla fine. Dopo la gara di domani avremo la sosta per lavorare e portare tutti ad un buon livello di condizione fisica”.